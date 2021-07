Il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa è stato ieri pomeriggio in visita istituzionale al Policlinico Riuniti di Foggia.

Il Sottosegretario alla Salute è stato accompagnato dal Direttore Generale Dott. Vitangelo Dattoli, dal Direttore Amministrativo Dott. Michele Ametta, dal Direttore Sanitario Dott. Franco Mezzadri, dalla Dirigente della Struttura Affari Generali e Privacy Dott.ssa Laura Silvestris e dal Dirigente Responsabile S.S.D. Manutenzioni e Impianti Ing. Massimo De Santis.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sottosegretario alla Salute per il progetto complessivo e globale di rilancio e di riqualificazione dell’Azienda ospedaliero – universitaria.

Gli interventi riguarderanno la rifunzionalizzazione dell’intero plesso ospedaliero mediante la demolizione dei corpi A1, A2, D, E, F e G del cosidetto “Monoblocco” e la successiva ricostruzione di un nuovo corpo di ingresso – Monoblocco che costituirà il polo di connessione dell’area ospedaliera e di un auditorium esterno di circa 400 posti in edificio separato. Il nuovo sistema edilizio funzionerà da ricucitura tra gli edifici esistenti, costituendo un polo di connessione e di razionalizzazione distributiva.

Il Monoblocco ospiterà funzioni d’importanza generale. Il piano terra si configurerà come un’area di accoglienza, una nuova porta di ingresso e fulcro logistico e di smistamento per tutto il plesso ospedaliero. I piani superiori ospiteranno unità operative di area medica con la presenza di 14 ambulatori al piano 1° e di reparti di degenza ai piani 2° e 3°, per un totale di 108 posti letto. Le dimensioni del nuovo edificio di quattro piani garantiranno la sua ottimale integrazione con gli edifici adiacenti, eliminando eventuali barriere architettoniche intermedie e ottimizzando gli spostamenti all’interno della struttura. L’inizio della procedura di gara per il Monoblocco è prevista per settembre con un importo progettuale di circa 48 milioni di euro.

Relativamente alla nuova torre dei laboratori, è emersa la proposta di rivisitare i volumi degli edifici laboratoristici esistenti, destinati alla demolizione, ruotandoli per adattarli alle nuove linee direttrici generate dalla pedonalizzazione di viale Pinto e congiungendoli sia al piano interrato, per una maggiore efficacia del layout impiantistico, sia ai piani in elevazione attraverso una pensilina chiusa vetrata, che consenta una collaborazione più stretta tra le attività ambulatoriali e quelle di analisi laboratoristica. L’inizio della procedura di gara per la torre dei laboratori è prevista per la fine del 2021. L’importo progettuale per la torre dei laboratori è di circa 36 milioni di euro a cui si aggiungeranno altri 14 milioni di euro per la progettazione della nuova palazzina degli uffici in corso di redazione. E’ stata, inoltre, illustrata la riqualificazione del plesso D’Avanzo che culminerà con il progetto di riconoscimento dello stato giuridico di IRCCS.

