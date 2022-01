Non si arresta la lunga scia di atti intimidatori che sta riguardando la Capitanata da inizio 2022. L’ultimo è avvenuto la scorsa notte a Foggia. Un grosso petardo è stato fatto esplodere in Via Benevento, alle ore 4.30 circa. L’esplosione ha riguardato l’autovettura di Sario Masi, vicepresidente del Foggia Calcio e ispettore del lavoro.

Masi è stato già destinatario di episodi simili nello scorso novembre, quando un altro petardo fu fatto esplodere sul parabrezza della sua autovettura. Sul fatto indagano le forze dell’ordine, che anche attraverso le immagini di videosorveglianza proveranno a risalire agli autori.

Nel frattempo, la Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese ha annunciato che lunedì 17 gennaio sarà a Foggia per presiedere il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si terrà in Prefettura. Da inizio anno, tra Foggia e San Severo, si contano già 4 episodi intimidatori di estrema gravità.