Gli autotrasportatori foggiani si organizzano per protestare contro i rincari dei carburanti. Attraverso una nota diffusa da un comitato spontaneo è stato indetto un sit-in sulla statale 16, al quale parteciperanno anche alcuni esponenti politici. Nella nota diffusa dall’l’avvocato Pasquale D’Anello, da Salvatore Palma ed Enrico Petronzi, sono spiegate le motivazioni della manifestazione.

“Una manifestazione – si legge nella nota – per evidenziare anche a livello locale la drammatica situazione che stanno vivendo gli autotrasportatori. I rincari del prezzo del gasolio salito alle stelle, degli additivi per ridurre le emissioni di Co2, dei pneumatici, del pedaggio autostradale, hanno determinato un’emergenza non più sostenibile senza adeguati e immediati interventi da parte del Governo nazionale, a sostegno di un comparto già duramente provato dalla carenza di autisti, da una concorrenza selvaggia che vanifica il rispetto dei tariffari minimi per ogni km di percorrenza, dai continui cantieri lungo la rete autostradale che producono ritardi di ore rispetto alle tabelle di marcia prefissate, e dalla sicurezza sulle strade che in particolare nella provincia di Foggia rappresenta un optional.

La manifestazione in programma domenica prossima 13 febbraio, nata in modo spontaneo ma alla quale hanno aderito numerose organizzazioni sindacali, si svolgerà lungo la Strada Statale 16, tra Foggia e S. Severo, all’altezza della fabbrica dismessa Safab. I partecipanti si ritroveranno nell’area di servizio adiacente il distributore Free Way, l’inizio è fissato alle ore 10. L’invito è esteso a rappresentanti istituzionali e agli organi di informazione.