2 ore fa

🔴 COVID-19 AGGIORNAMENTOREGIONE PUGLIA 14/02/2022Sono 2.238 i nuovi casi Covid in Puglia, secondo il bollettino epidemiologico regionale del 14 febbraio 2022. Il tasso di positività odierno, basato su 27.842 test giornalieri, è dell'8,04%, in leggero aumento rispetto al 7,39% di 7 giorni fa quando vi furono 2.345 casi a fronte di oltre 31mila test.Nel dettaglio, si segnalano 617 nuovi casi in provincia di Bari, 173 nella Bat, 173 nel Brindisino, 443 nel Foggiano, 632 nel Leccese, 172 nel Tarantino e 20 per residenti fuori regione e 8 per provincia in definizione.Quindici, invece, i nuovi decessi nelle ultime 24 ore in Puglia. Scendono a 96.359 le persone attualmente positive (ieri erano 97.078). In leggera risalita i ricoveri: al momento sono 805 (+4 rispetto a ieri), di cui 741 in area non critica (-1) e 64 in terapia intensiva (+5).