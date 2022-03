Floridiana Ventrella ha fatto il percorso inverso rispetto a quello che solitamente fanno tanti giovani del sud Italia. Tre anni fa ha deciso di tornare a Foggia dopo un’esperienza in una multinazionale che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse umane, per intraprendere un’avventura da libera professionista. Oggi, anche attraverso una efficace comunicazione sui social network, la 32enne foggiana è diventata un vero e proprio punto di riferimento per tante persone che cercano di districarsi nel complicato mondo del lavoro. Il suo è stato un vero e proprio atto di coraggio: dedicarsi alla sua terra e cercare di colmare delle lacune che spesso limitano il matching tra domanda e offerta.

Consigli su come scrivere il curriculum, buone prassi da adottare sui social network, competenze da acquisire necessariamente e anche una buona dose di introspezione, per imparare a capire quali obiettivi raggiungere nella vita. C’è tutto questo nel campionario di argomenti trattati dalla specialista di risorse umane; un bagaglio di esperienze che, vista l’atavica mancanza di lavoro nel meridione, risultano essere veramente importanti per competere con l’agguerrita concorrenza. “Tre anni fa mi sono accorta che mi mancava qualcosa – rivela Floridiana Ventrella -. E così ho deciso di prendermi un po’ di tempo per lavorare su me stessa. Ho aperto una posizione Linkedin e da lì qualcosa è cambiato. Dopo pochi giorni ho già ricevuto le prime richieste di consulenze”.

Sono proprio i social network che, nell’epoca dematerializzata della pandemia, sono diventati il primo biglietto da visita dei candidati che cercano lavoro. “Bisogna essere consapevoli della loro importanza” – afferma l’intervistata. “Nessun dettaglio va lasciato al caso e anche un banale post polemico su Facebook o una frase sgrammaticata possono essere motivi di esclusione. Soprattutto quando ci si candida rispondendo ad un annuncio su internet, la prima cosa che fa il responsabile dell’area risorse umane è quella di andare a sbirciare il profilo del richiedente”. Per questi motivi è utile strutturare a monte una strategia comunicativa. Lo fa a sua volta anche Floridiana Ventrella, la cui pagina Instagram “Floridiana – Lavoro e Carriera” sta raggiungendo quasi i 5000 followers.

Ma quali sono le carenze più diffuse nel mondo del lavoro in Capitanata? “Dal mio osservatorio – risponde Floridiana Ventrella – sono due gli aspetti che andrebbero migliorati, uno riguarda chi cerca lavoro, l’altro riguarda le aziende. I candidati dovrebbero apprendere la capacità di autopromuoversi, credere maggiormente in sé stessi e capire quale obiettivo perseguire. Mentre le aziende del nostro territorio, purtroppo, spesso non si occupano della formazione continua e lasciano appassire i loro dipendenti che, prima o poi, troveranno un’altra sistemazione. Spesso la formazione è intesa come un dogma, basta una laurea per avere un lavoro. Ma non è affatto così. Bisogna acquisire competenze, le stesse che tante volte non vengono assicurate dal mondo scolastico e universitario”.

I consigli di Floridiana Ventrella, gli stessi che fornisce solitamente ai suoi clienti, riguardano innanzitutto la necessità di fare un’analisi a monte, ancora prima di intraprendere un percorso accademico ben definito. Poi investire nell’acquisizione di competenze, dalla lingua inglese all’informatica, spendibili nel mondo del lavoro. In ultimo non escludere a priori la via dell’imprenditoria privata. “I grandi imprenditori non sono per forza persone che derivano da una storia familiare aziendale, possono diventarlo anche tanti giovani, magari sfruttando bandi e finanziamenti regionali e nazionali. L’attività di Floridiana trova riscontro sempre maggiore tra i foggiani e questo va a sovvertire un fastidioso cliché, quello secondo il quale i giovani non abbiano voglia di lavorare. “Certo, le opportunità qui sono di meno rispetto al nord Italia, ma non bisogna darsi per vinti – conclude l’intervistata -. Bisogna sapere cercare e cercare con occhi nuovi”.

– Instagram: https://www.instagram.com/floridianaventrella/?hl=it

– Linkedin:https://www.linkedin.com/in/floridianacvwriter/

– Facebook: https://www.facebook.com/cvwriterFloridianav

– Sito internet: https://floridianaventrella.it/

FONTE: L’IMMEDIATO