La stazione ferroviaria di Borgo Incoronata è sempre più terra di nessuno. Sono aumentati negli ultimi giorni gli atti vandalici denunciati nei pressi della fermata dei treni che insiste sulla zona industriale alle porte di Foggia. Qui, di recente, i volontari della Misericordia di Orta Nova hanno preso in gestione alcuni locali di Ferrovie dello Stato per creare un presidio di legalità, dove tenere eventi e conferenze. Ma questa mattina gli operatori hanno trovato le serrature divelte e hanno dovuto interrompere le operazioni di riqualificazione dello stabile.

“Abbiamo comunicato all’ente proprietario quanto accaduto – fanno sapere dall’associazione – con i volontari vogliamo dare nuova vita a questi spazi, ma di fronte a tali difficoltà ci vediamo costretti a rinunciare. Sporgeremo denuncia alla Polizia di Stato affinché vengano individuati i responsabili, nella speranza di riuscire a riconsegnare quest’area alla collettività, attraverso progetti di rilevanza sociale”. La stazione ferroviaria di Borgo Incoronata è snodo importante anche per i tanti lavoratori che giungono da fuori presso le aziende della Zona Asi. Qui, molti di loro parcheggiano i mezzi per poi recarsi a lavoro. Ma le auto vengono continuamente prese di mira dai vandali.

Da anni i lavoratori denunciano atti vandalici sulle auto. In alcuni casi sono stati addirittura tagliati degli sportelli con il flessibile, a testimonianza del completo clima di impunita che attanaglia quest’area. Sono sempre più numerosi i casi di specchietti divelti e parabrezza sfondati. Non sempre si tratta di furti, molto spesso sono solo atti di intemperanza. Questo chiaramente rende impossibile lasciare le auto in sosta davanti alla stazione, con tutto ciò che implica in termini di organizzazione per chi lavora nelle aziende circostanti. L’area è dotata di telecamere che sono puntate soprattutto nella stazione ferroviaria ma che al momento non sembrano fungere da deterrente per i malintenzionati.

