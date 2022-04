Un assalto ad un portavalori è fallito questa mattina lungo l’Autostrada A14, all’altezza di Molfetta e Bitonto. Intorno alle ore 7.30 è entrato in azione un commando composto da almeno 5 persone che ha bloccato la corsa del mezzo blindato, nel tentativo di asportare il denaro contenuto all’interno.

Il colpo tuttavia è fallito, grazie al sistema di allarme “Spumablock”. Al tentativo di infrazione dei malviventi, infatti, il ha riempito rapidamente il vano dove si trovano soldi e preziosi con una schiuma che si è solidificata e ha così impedito il furto. Diversi i colpi esplosi dai rapinatori che, per coprirsi la fuga, hanno dato fuoco a due veicoli, uno in carreggiata nord, l’altro in carreggiata sud.

Durante l’azione i malviventi hanno aggredito i tre vilantes che erano all’interno del mezzo. Gli stessi hanno riportato delle ferite ed è stato necessario l’intervento dell’ambulanza. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei malfattori. Sul tratto autostradale interdetto al traffico si sono creati diversi chilometri di coda.