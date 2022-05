A Foggia nascerà uno spazio interamente dedicato alla vita e alle opere di Renzo Arbore. Il cantante, musicista e presentatore televisivo che ha fatto la storia della musica italiana sarà al centro di una mostra espositiva allestita nella sua città d’origine. Ne ha dato notizia il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, dopo un incontro con lo stesso Arbore.

“Casa Arbore sta per nascere” – annuncia Nicola Gatta. “Oggi l’ho annunciato con immensa gioia al nostro Renzo, incontrandolo a Roma. La prossima settimana, infatti, approveremo la delibera per la stipula della Convenzione tra Provincia di Foggia, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese per realizzare un grande contenitore che renda omaggio alla genialità e all’amore di questo straordinario artista per la sua città, Foggia, e la Capitanata”.

“Casa Arbore” sarà ospitata nei locali della Galleria d’Arte Moderna e della Sala Multimediale di Palazzo Dogana, attraverso i lavori di ristrutturazione degli spazi finanziati dalla Regione per il tramite del Teatro Pubblico Pugliese, mentre il materiale esposto sarà acquisito in comodato d’uso gratuito dalla Provincia. “Un grande risultato – aggiunge Gatta – per celebrare la stupenda carriera di un figlio della nostra terra, sempre orgoglioso e fiero delle sue radici, che ha innovato e rivoluzionato la storia della televisione italiana”.