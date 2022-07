Scende l’indice di contagio Rt, che resta comunque sopra la soglia epidemica, mentre continua a salire l’incidenza nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Covid-19.







Riguardo il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati presso il “Policlinico Foggia” ospedaliero-universitario aggiornato ad oggi e differenziato per reparto, 38 sono quelli che si trovano al reparto Malattie Infettive, 18 Pneumologia, 1 paziente soltanto in Rianimazione, 9 in Area Chirurgica, 5 in Area Ostetrica e in Pediatria Covid. Attualmente sono 73 i ricoverati, con un’età media di 71 anni, la maggior parte donne.

In Puglia sono 8.037 i nuovi casi: 2.399 in provincia di Bari, 725 nella provincia di Barletta, Andria, Trani e 804 in quella di Brindisi, 857 in provincia di Foggia, 1.771 in provincia di Lecce, 1.313 in provincia di Taranto nonché 135 residenti fuori regione e 33 di provincia in via di definizione.