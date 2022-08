“Cresce il numero di incidenti sulla strada statale 16 nel tratto che collega Foggia a San Severo, mentre sono ferme al palo le iniziative per rendere più sicura quell’arteria in attesa dei lavori di ampliamento”. Il direttivo cittadino di Forza Italia torna a sollecitare amministratori comunali, forze politiche e forze sociali ad attivarsi per chiedere la convocazione di un tavolo tecnico provinciale per definire le iniziative da attivare in tempi rapidi per rendere più sicuro quel tratto di strada.

”Da mesi si susseguono gli appelli – spiegano i rappresentanti Azzurri -, ad attivare iniziative finalizzate a rendere più sicura quell’arteria. Intanto il tempo passa, gli incidenti si susseguono ma tutto tace. Siamo oramai nel pieno della stagione estiva ed il traffico veicolare su quella strada è sostenuto a tutte le ore del giorno. Chiediamo pertanto ad i sindaci del territorio ed ai consiglieri regionali di sollecitare un tavolo tecnico per decidere iniziative rapide da approvare. In primis la possibilità di trasferire il traffico pesante sull’analogo tratto di autostrada A 14”.

Secondo i rappresentanti di Forza Italia, infatti, non ha senso aspettare ancora. Inoltre, anche alla luce di quanto comunicato nei giorni scorsi sulla questione dal consigliere regionale Antonio Tutolo e dall’assessore regionale Rosa Barone, i tempi di realizzazione dell’ampliamento si sarebbero dilatati. Infatti a causa dell’aumento delle materie prime i 130 milioni di euro stanziati non sarebbero più sufficienti per realizzare l’opera e quindi bisognerà aspettare altro tempo per consentire al Ministero di individuare ulteriori fondi, almeno altri 50milioni di euro. Ecco quindi la necessità, secondo Forza Italia di mettere subito in atto misure alternative per garantire più sicurezza a chi transita su quella via. Infatti i vacanzieri sono tornati a percorrere in massa la statale 16 da Foggia verso il Molise e viceversa. Lunghe code di auto al mattino ed all’imbrunire sono tornate ad affollare soprattutto nei giorni festivi e prefestivi la strada statale 16 nel tratto San Severo Foggia con tutte le criticità che la caratterizzano. Infatti nei giorni scorsi quella strada è stata funestata da alcuni incidenti, per fortuna non mortali. Tuttavia secondo esponenti politici, sindacali e comitati civici, non è possibile rimanere immobili.

“In attesa che la burocrazia faccia il suo corso – concludono dal direttivo di Forza Italia -, qualcosa si potrebbe fare come ad esempio la deviazione dei mezzi pesanti sul tratto autostradale, l’inibizione ai mezzi agricoli almeno nelle ore più affollate al fine di rendere quell’arteria un po’ più sicura. Chiederemo ai nostri rappresentanti istituzionali di incontrare il Prefetto allo scopo di individuare in tempi rapidi le iniziative da attivare non solo per garantire più sicurezza agli automobilisti sanseveresi ma per quelli di tutto l’Alto Tavoliere”.

comunicato stampa