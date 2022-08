Si è insediato Maurizio Valiante, il nuovo Prefetto di Foggia.

Nato a Salerno il 29 aprile 1961, Valiante giunge a Foggia dopo l’esperienza come Prefetto della Provincia di Barletta Andria Trani. Numerosi gli incarichi e servizi speciali conferiti dal ministero dell’Interno a Valiante nel corso della carriera, tra i quali si segnalano in particolare incarichi commissariali nelle province di Latina (Formia), Benevento (Sant’Agata de’ Goti), Cosenza (Rende), Napoli (Giugliano in Campania, Somma Vesuviana), Perugia (Bettona, Monte S. Maria Tiberina), Bergamo (Blello, Gazzaniga).

“La prefettura è dalla parte della comunità e al servizio del territorio, il nostro agire sarà per il bene comune. Mi confronterò molto con tutti gli attori, pubblici e privati, e in ogni occasione ci sarà il pieno coinvolgimento di tutti”, ha detto Valiante.