Si terrà sabato 1 ottobre, alle ore 20, in via Padre Ardelio Della Bella 3/5, l’inaugurazione del “Laboratorio dell’Essere”. E da lunedì 3 ottobre partono le attività della neonata associazione di promozione sociale che mette al centro della persona il benessere psicofisico attraverso le discipline olistiche, la danza, la musica e il teatro. Settori che troveranno anche fusioni innovative e sperimentali in alcuni corsi e laboratori previsti dal planning.“Un rifugio dal rumore dei pensieri, una piccola oasi nel cuore di Parco dei Fiori in cui ritrovarsi, rigenerarsi e migliorarsi attraverso le arti”. Così Gabriella Maestri, insegnante di Yoga e Pilates, e presidente della Aps “Laboratorio dell’Essere” presenta il neonato spazio culturale che svolgerà le attività a favore dei propri associati. Gabriella Maestri, insegnante di Hatha Yoga certificata YAI e istruttrice di Pilates, da sempre grande appassionata di filosofia orientale e del mondo olistico, ha lavorato per più di dieci anni nel settore fitness e benessere ricoprendo anche ruoli commerciali, amministrativi ed organizzativi. “Amo l’arte in tutte le sue forme – scrive Maestri sulla sua pagina facebook – la ritengo il più grande strumento di evoluzione insieme allo yoga e, da sempre, uno dei miei più grandi sogni è quello di creare un luogo in cui migliorare la qualità della vita di chi si affida a me attraverso la cultura, il benessere e le arti olistiche. Quel sogno si sta realizzando, la mia oasi sta per nascere, unendo la mia esperienza e le mie competenze a quelle di grandi compagni di viaggio che si occuperanno di biodanza, musicoterapia, musica, danza e teatro sia per i ragazzi che per gli adulti che entreranno a far parte della associazione”. Accanto ai vari corsi e laboratori olistici e artistici sono previsti, specie nei fine settimana, stage, workshop, conferenze e presentazioni di libri e di attività sul benessere psicofisico.È possibile già prenotarsi per provare i corsi e i laboratori in partenza. Per garantire il corretto svolgimento delle attività i posti di ogni classe sono limitati. Per info, dettagli e/o per un appuntamento telefonico o in presenza scrivere su Whatsapp al numero 328.9195563 (Gabriella); laboratoriodellessere.aps@gmail.com ; canali social facebook (Laboratorio dell’essere) e instagram (laboratoriodellesserefg). E’ inoltre possibile approfondire notizie e dettagli consultando il sito internet laboratoriodellessere.com. comunicato stampa