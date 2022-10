In arrivo anche a Cerignola la piattaforma dedicata ai tecnici e ai cittadini per consentire la presentazione e la consultazione online degli atti relativi alle pratiche edilizie: il prossimo 14 ottobre, alle ore 11:00, presso l’aula consiliare di Palazzo di Città, sarà presentato lo Sportello Unico dell’Edilizia che rivoluzionerà i rapporti tra professionisti del settore e pubblica amministrazione e garantirà maggiore trasparenza in favore dei cittadini.“È un risultato che abbiamo inseguito ed ottenuto sin dal primo momento, per snellire la burocrazia e rendere accessibile a tutti una materia vitale per l’economia della nostra città. Abbandoniamo il cartaceo – spiega il vicesindaco Maria Dibisceglia- per rendere tracciabile lo stato di avanzamento di ogni singola pratica e per gestire online pagamenti, integrazioni di atti, notifiche. Un processo, questo, fino ad ora totalmente ignorato da chi ci ha preceduto”.Venerdì l’Amministrazione Comunale incontrerà i tecnici e i cittadini per illustrare le nuove modalità di accesso ai servizi edilizi. Interverranno, oltre al sindaco di Cerignola Francesco Bonito e al vicesindaco Maria Dibisceglia: il consigliere comunale delegato, Vincenzo Merra; il dirigente del settore, Michele Prencipe; il responsabile del procedimento, Vito Famiglietti; il responsabile della piattaforma Halley, Leonardo Liberati. L’incontro potrà essere seguito in via telematica sulla piattaforma Zoom inoltrando richiesta per l’ottenimento delle credenziali all’ufficio tecnico del Comune di Cerignola o all’indirizzo mail: a.contento@comune.cerignola.fg.it . “È un altro intervento a favore dell’edilizia privata, un ufficio in principio letteralmente svuotato. Abbiamo assunto due figure professionali di supporto al RUP – sottolinea il primo cittadino Francesco Bonito- per lo smaltimento di oltre 1000 istanze ed oggi possiamo annunciare che le pratiche edilizie sono evase in meno di 72 ore. Inoltre, abbiamo effettuato un monitoraggio dei crediti degli oneri mai pagati e scomputi mai portati a termine e siamo riusciti a incassare quanto dovuto al Comune di Cerignola: somme, queste, che saranno reinvestite in servizi per la città”. comunicato stampa