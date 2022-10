Il 24 ottobre alle ore 11.00, presso la Community Library La900 Libri ad Arte, in via Ferrante Aporti a Foggia, Mira aps e il Comune di Foggia danno il via ai servizi educativi presso la nuova biblioteca di comunità della città, con un evento unico per il territorio che coinvolge 6 biblioteche in un percorso di conoscenza inclusivo e accessibile a tutti Biblioteche All Inclusion.

All’evento interverranno Luigi De Luca, Dirigente Poli Biblio Museali Regione Puglia; Gabriella Berardi, Direttore Polo BiblioMuseale di Foggia; Maria Goduto, Dirigente Scolastica IC Santa Chiara Pascoli Altamura; Michele Corcio, Presidente Soc.Cooperativa Louis Braille – Il Proteo aps; Beatrice Ferrazzano, Responsabile del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Foggia, della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi; Luciana Stella, Responsabile Progetti e Servizi Educativi Mira aps. Si parte con la mostra di libri tattili “A Spasso con le Dita”, della Federazione Nazionale delle Istituzioni pro Ciechi, organizzata dalla Società Cooperativa Sociale ONLUS Louis Braille. La mostra sarà presente a Foggia presso La900 dal 24 al 29 ottobre e visitabile secondo un calendario di appuntamenti.

Una partenza unica che vede la Community Library La900 attiva sul territorio insieme alla Biblioteca La Magna Capitana, la Biblioteca Comunale di Castelluccio Valmaggiore, la Biblioteca Comunale di Casalnuovo Monterotaro, la Biblioteca di Lucera e la Biblioteca Scolastica dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura, beneficiaria del Fondo per la promozione della Lettura del Ministero della Cultura. Con il programma Biblioteche All Inclusion, le 6 biblioteche di Foggia e provincia all’unisono diventano luogo di incontro e di dialogo con e tra i cittadini, lavorano per essere luoghi di innovazione sociale in cui i percorsi di lettura inclusiva, i laboratori e gli eventi permettono a tutti di confrontarsi per abbattere le barriere educative, sensoriali, fisiche e geografiche che aumentano le distanze culturali e la povertà educativa del territorio.

Biblioteche All Inclusion è un percorso di inclusione lungo 4 mesi e 500 km, in cui le Biblioteche diventano comunità anche tra loro, condividendo idee, esperti, materiali e soprattutto messaggi. Infatti l’iniziativa ha un messaggio unico: la cultura e il patrimonio culturale è di tutti e da tutti deve essere vissuto. Al lavoro con Mira autorevoli enti ed associazioni impegnate sul territorio nella promozione di attività fortemente inclusive e accessibili come la Società Cooperativa Louis Braille, l’aps Il Proteo, la Piccola Compagnia Impertinente e Spazio Baol aps oltre alla Regione Puglia Polo Biblio Museale di Foggia, il Comune di Foggia, il Comune di Castelluccio Valmaggiore, il Comune di Casalnuovo Monterotaro, il Comune di Lucera e l’Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura. Le attività previste coinvolgono alunni, famiglie e tutti i cittadini in percorsi di innovazione culturale dove poter imparare anche facendo a meno della vista ed utilizzando gli altri sensi, dove poter vivere esperienze nuove con libri speciali e nuovi innovativi linguaggi.

I beni culturali sono di tutti e da tutti devono poter essere fruiti, questo è Biblioteche All Inclusion: tutela e valorizzazione del patrimonio culturale per abbattere le barriere sociali, per eliminare la povertà educativa, per promuovere gratuitamente e per tutti la fruizione delle Biblioteche della provincia. ll percorso si inserisce in un quadro di azioni ed interventi a sostegno della disabilità che ha lo scopo di attivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione. In ogni Biblioteca, dal mese di Novembre 2022 al mese di Febbraio 2023, si attiverà un programma di laboratori per le scuole dei comuni coinvolti e per quelli limitrofi la mattina, mentre il pomeriggio iniziative per le famiglie.

comunicato stampa