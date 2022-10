“Allena-Menti”. E’ il titolo della manifestazione in programma venerdì 11 novembre alle 10.20 a Rodi Garganico organizzata dall’istituto tecnico “Mauro del Giudice” con l’obiettivo di promuovere la lettura attraverso lo sport. La manifestazione rientra in “#ioleggoperché” la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura, sostenuta, tra gli altri anche dal Ministero per la Cultura e da quello dell’Istruzione.

La giornata, articolata in diverse fasi, prevederà anche un incontro tra gli studenti del “Mauro del Giudice” e quelli delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del centro garganico per riflettere sul tema: “L’inclusione parte dallo sport”. Nel corso della giornata gli studenti leggeranno alcuni brani tratti dai testi “Se sembra impossibile allora si può fare” di Bebe Vio e “Goals” di Gianluca Vialli. Le letture saranno intervallate da brani musicali interpretati dalla band del “Mauro del Giudice”. Successivamente ci sarà un flash mob sul tema del contest “La lettura e lo sport per un futuro più inclusivo”, in collaborazione con i docenti di Scienze Motorie. La giornata si concluderà con una competizione sportiva che coinvolgerà tutti i partecipanti.