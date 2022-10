La denuncia del movimento studentesco, Mucciarone : “ Il pericolo di quanto accaduto è stato tangibile, la sicurezza degli studenti nelle scuole non è un optional.” Dopo quanto accaduto lo scorso 25 ottobre presso il Liceo Classico “V. Lanza” e l’ I.I.S.S. “L. Einaudi” , gli studenti ,come personale scolastico e docenti, hanno un cauto timore nel rientrare nel complesso scolastico.

Così il Presidente Cittadino Cristian Mucciarone: “Gli studenti hanno iniziato ad avere forti irritazioni ad occhi e gola, si è proceduto pertanto all’evacuazione d’emergenza. Tuttavia, esclusa l’emissione di gas nocivi, nessuno sa ancora come sia arrivata una simile sostanza nei corridoi delle due scuole, né quale sia la fonte, né che cosa sia questa sostanza senza dubbio irritante. A detta dei tecnici il complesso scolastico è stato posto in sicurezza e pertanto noi ragazzi siamo rientrati a scuola il giorno successivo. Ciononostante quello che si è consumato martedì scorso ha evidenziato senz’altro un grave problema per la sicurezza degli studenti che, sebbene rientrati a scuola, non si sentono del tutto protetti da un’ulteriore minaccia del genere. Attendiamo i risultati delle indagini che stanno conducendo i Carabinieri ma noi ragazzi di Azione Studentesca continueremo a seguire la vicenda con la massima attenzione perché la sicurezza e l’incolumità degli studenti nelle scuole è un diritto.”

I ragazzi di Azione Studentesca sono vicini agli studenti colpiti dalla sostanza, venti dei quali recatisi in ospedale per accertamenti.