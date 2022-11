“Il grido d’allarme sulla carenza di assistenza sanitaria territoriale nei distretti del Gargano e dei Monti Dauni non può restare inascoltata. Il rischio, altissimo, è quello di negare prestazioni basilari, quando non vitali, ai cittadini foggiani. Chiedo all’assessore regionale alla Sanità Rocco Palese di farsi urgentemente carico della questione”. Lo denuncia il consigliere regionale Lega Puglia Joseph Splendido.

“Apprendo dalla viva voce degli amministratori che i distretti sanitari sono scoperti per ciò che concerne numerosi servizi essenziali che la sanità pubblica dovrebbe garantire. Nel Distretto 52, ad esempio, che comprende San Nicandro Garganico, Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, ad horas verrà meno la figura dello psichiatra territoriale, eventualità da scongiurare data la problematicità dei numeri degli assistiti su questo fronte, a maggior ragione dopo la parentesi pandemica che ha notevolmente acuito lo stato delle cose allargando la platea di chi soffre di disturbi psichici” dichiara ancora Splendido.

Nei giorni scorsi c’è stata un’audizione regionale sul tema e l’assessore regionale avrebbe rassicurato sull’allestimento di un tavolo con le Asl per esaminare le carenze. “E’ assolutamente necessario che questo momento di confronto venga organizzato quanto prima e, soprattutto, che alle dichiarazioni di intenti facciano seguito azioni rapide e concrete – continua Splendido -. Sono in contatto costante con i territori. Sarà mia premura verificare che i tempi siano stretti e che nessuno scompenso resti inevaso. La medicina territoriale non solo è necessaria ma risulta di vitale importanza in un’area orograficamente complessa ed articolata come quella della Capitanata. O vogliamo aspettare una disgrazia per comprenderne l’urgenza?” conclude il consigliere.