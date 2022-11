Si è svolta questa mattina a Foggia la cerimonia per le celebrazioni della Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri “Maria Virgo Fidelis”, dell’ “81° Anniversario della Battaglia di Culquaber” e della “Giornata dell’Orfano”.

La Santa Messa, organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, è stata celebrata da S.E. Mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Metropolita di Foggia, nella Parrocchia Madonna del Rosario, in via Guglielmi. Alla funzione ha partecipato i militari in servizio, i Presidenti delle Sezioni A.N.C. e An.FOR (Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali) di Foggia, con la presenza di alcune Autorità. La cerimonia si è conclusa con un intervento tenuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Michele Miulli, che ha ricordato l’anniversario della “Battaglia di Culqualber”. Il 21 novembre del 1941, infatti, ebbe luogo una delle più cruente battaglie in terra d’Africa, nella quale un intero Battaglione di Carabinieri si sacrificò nella strenua difesa, protrattasi per tre mesi, del caposaldo di Culqualber.

Alla Bandiera dell’Arma dei Carabinieri, per quel fatto d’armi, fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare, dopo quella ottenuta in occasione della partecipazione alla Prima Guerra Mondiale. Analoghe cerimonie si sono svolte presso le Compagnie di Manfredonia, Cerignola, Lucera e San Severo officiate dai vescovi delle rispettive diocesi. Al termine della Santa Messa, il colonnello Miulli, in occasione della Giornata dell’orfano, ha consegnato una targa di riconoscimento dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari dell’Arma dei Carabinieri (ONAOMAC) alla figlia, neolaureata, di un militare dell’Arma deceduto in servizio.