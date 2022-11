Saranno Ludovico Vaccaro, Procuratore della Repubblica di Foggia, Mirella Malcangi, Direttrice dell’ULEPE Foggia, Daniela Marcone di Libera contro le mafie, e Giuseppe Guida, fumettista e illustratore, gli ospiti d’onore della “Cena dei Banditi” che si terrà a Foggia il prossimo 30 Novembre a partire dalle 20.00 presso “La Piccola Osteria a Km 0”. L’iniziativa, organizzata dalla Cooperativa Sociale “Pietra di Scarto”, sarà l’occasione per raccontare l’edizione 2022 de “Il Pacco dei Banditi”, la strenna natalizia lanciata tre anni fa e che si presenta con una veste grafica rinnovata e originale, realizzata proprio dalla matita di Giuseppe Guida, già autore del Graphic Novel “Francesco Marco, un uomo onesto” (Round Robin Edizioni).

“Come raccontiamo sin dal primo momento – afferma Pietro Fragasso – la nostra è una provocazione che vuole abbattere stereotipi e pregiudizi che spesso sono utilizzati per descrivere il nostro territorio e con cui quotidianamente ci troviamo a fare i conti. Sull’esempio di Danilo Dolci, usiamo le parole e il loro significato per condividere storie di fragilità e marginalità che sanno riscattarsi, riprendendosi dignità e tornando ad essere protagoniste delle proprie esistenze: da “messi al bando”, banditi appunto, a promotori di integrazione e bellezza. E tutto questo attraverso il lavoro, quello svolto presso il Laboratorio di Legalità “Francesco Marcone”, un bene confiscato alla mafia che prova a spingersi oltre il simbolo, diventando elemento economico, cercando di incidere sul contesto locale e non solo”.

L’iniziativa si svolgerà presso “La Piccola Osteria a Km 0”, realtà che da tempo ha deciso di utilizzare i prodotti della Cooperativa per la realizzazione delle portate che offre alla propria clientela. Per partecipare prenotazione obbligatoria chiamando il 340 0526216.