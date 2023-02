Anche quest’anno l’Università di Foggia aderisce a “Just the woman i am”, iniziativa ideata dal Centro Universitario Sportivo di Torino e che coinvolge tutti gli Atenei italiani che scelgono di sposare l’iniziativa. L’evento, la cui prima edizione risale al 2014, consiste in una camminata di 5km aperta a tutti e tutte con l’intento di raccogliere fondi per la ricerca universitaria sul cancro e, quindi, di promuovere la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

La data scelta per l’edizione 2023 di JTWIA è domenica 5 marzo.

L’Unifg ha aderito alla camminata definendo un percorso che, dalle 9.00 di domenica prossima, partirà da Palazzo Ateneo – Via Gramsci, 89/91 – e giungerà fino al CUS – Centro Universitario Sportivo – Via Napoli, 109. La marcia di Foggia è gestita e coordinata dall’Unifg, dal CUS Foggia e dalla RUS – Rete delle Università Sostenibili. L’iniziativa vede attiva collaborazione anche del Consiglio degli Studenti dell’Università di Foggia. Alla camminata sportiva potranno partecipare quanti si iscriveranno tramite il form dedicato. I primi 50 iscritti riceveranno un kit realizzato per la giornata.