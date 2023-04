Si è svolta nella sede legale del Comitato Vola Gino Lisa di (Via Michele Protano 7) l’assemblea straordinaria dei soci per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo. A maggioranza assoluta dei voti è stato eletto come nuovo Presidente e rappresentante legale del Comitato per l’anno 2023/2025, l’avvocato Maurizio Antonio Gargiulo, già Presidente in passato negli anni 2016/2018 e 2018/2020. Sono stati confermati, invece, come Consiglieri del nuovo Direttivo Marcello Sciagura, nominato altresì Vice Presidente Maria Guglielmi, nominata Segretario, nonché Giuseppe Potenza e Antonio Nunziante, mentre sono stati nominati ex novo Renato Matteo Imbriani (già comunque socio fondatore), Domenico Carlucci (anche lui socio fondatore), Vincenzo Dota, Niccolò Guglielmi, Rosaria Prencipe, Achille Rosario Corso e Pasquale Didomenico. Tutti animati dalla stessa passione civica per una infrastruttura ritenuta fondamentale e strategica per la crescita del territorio di Capitanata.

“Si è dunque ricostituito il Comitato in tutte le sue cariche sociali e finalmente siamo pronti per ricominciare esattamente da dove avevamo interrotto il nostro percorso per le note vicende – spiega il presidente Gargiulio -. In particolare ripartiremo dall’incontro di dicembre 2022 con i politici regionali e nazionali, che rappresentano attualmente il nostro territorio, e a cui già chiedemmo di attivarsi per alcune criticità”. Obiettivo, nell’immediato, “è certamente quello di attivare ogni percorso necessario per incrementare il numero dei passeggeri dell’aeroporto questo per confermare gli investimenti della Regione Puglia sul nostro scalo e sostenere le argomentazioni che certamente il Vice Presidente Piemontese sarà in grado di riportare all’attenzione della Regione. Ovviamente ciò comporterà attivarsi anche per migliorare i collegamenti per e dall’aeroporto di Foggia”, spiega Gargiulo.