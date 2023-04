Successi per l’istituto “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico alla fase provinciale del campionato studentesco di Orienteering che si è svolto il 31 marzo scorso ad Alberona. Quindici gli studenti-atleti dell’istituto di Rodi che hanno partecipato alle gare, nelle categorie Allievi e Juniores, accompagnati dai docenti di Scienze Motorie e Sportive Giuseppina Bocale e Tobia Di Tonno. Nella categoria Juniores Maschile al primo posto si è classificato Matteo Cataneo e al secondo posto Michelangelo Scirocco. Successi anche nella categoria Juniores Femminile dove il terzo posto è andato a Tatiana Berthoud. Grazie a questi risultati l’istituto “Mauro del Giudice” ha vinto la fase provinciale nella categoria Juniores Maschile e ora dovrà affrontare la fase regionale gareggiando con studenti-atleti di tutta la regione Puglia. Soddisfazione per i successi degli studenti-atleti è stata espressa dalla dirigente dell’istituto “Mauro del Giudice” di Rodi Garganico Teresa Cucciniello che si è congratulata con i ragazzi augurando loro altri successi anche per la fase regionale.