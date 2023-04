Il Policlinico di Foggia, nella programmazione annuale della formazione dedicata all’Emergenza sanitaria, ha organizzato corsi per il Supporto Avanzato alle funzioni vitali (ACLS), incentrate sulle metodiche rianimatorie e sulla stabilizzazione e monitoraggio del paziente con arresto cardio circolatorio. Le giornate formative hanno la finalità di aggiornare i professionisti della salute sull’approccio al paziente colpito da emergenza cardiocircolatoria, al paziente internistico in emergenza, al traumatizzato sul territorio e in ospedale, al paziente pediatrico e, infine, alla simulazione delle maxiemergenze.

I corsi saranno articolati in lezioni frontali e di addestramento in situazioni simulate, ognuno della durata di due giornate, e tenuti da medici ed istruttori della Struttura Complessa Centrale Operativa 118 di Foggia, diretta dal Dott. Stefano Colelli, presso la Centrale 118 del Policlinico di Foggia, con l’accreditamento della Struttura di Formazione, diretta dal Dott. Giuseppe Cancellaro. L’offerta formativa sarà disponibile in dieci edizioni che si succederanno nell’arco dell’anno, con l’assegnazione di 23,5 crediti formativi dalla Commissione Nazionale ECM.

Le giornate formative, utili per implementare una rete di soccorso gestita per livelli di complessità sempre più elevati, creando nel contempo una reale integrazione tra rete ospedaliera e territoriale, valorizzano l’identità e la formazione dei sanitari in emergenza/urgenza attraverso un curriculum omogeneo sul territorio nazionale, che si rifaccia alle competenze certificate dalle Società scientifiche nazionali, realizzando un’organizzazione attuabile e sostenibile e fornendo ai cittadini un servizio sanitario che garantisca standard di elevato livello, aggiornati alle linee guida e al progresso tecnologico.