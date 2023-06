Venerdì 30 Giugno, alle ore 19, presso lo storico Palazzo Ripandelli di Candela, Luigi De Magistris, ex Magistrato e Sindaco di Napoli, presenterà il suo nuovo libro: “Fuori dal sistema”. Evento organizzato dall’Associazione Politico-Culturale Candela Protagonista.

“È il terzo evento degli Appuntamenti con il Sapere, un brand che abbiamo deciso di coniare quest’anno. Siamo certi che la cultura e il sapere possano dare quella marcia in più, soprattutto ai giovani, e far sì che loro portino speranza di sviluppo alle nostre comunità – dichiara la dott.ssa Rosaria Favatà, Presidente dell’associazione -. Fin dall’inizio del nostro cammino, dapprima meramente politico, pensammo che Candela Protagonista dovesse essere un qualcosa di duraturo nel tempo. Così, una volta terminate le elezioni amministrative, ci siamo costituiti come associazione e stiamo lavorando incessantemente anche dal punto di vista sociale e culturale per il nostro paese. Abbiamo un gruppo di giovani, pieni di entusiasmo e di voglia di fare, che si impegnano quotidianamente”.

Dialogherà con l’autore, l’ex Assessore Provinciale Nino Santarella, nonché consigliere del gruppo consiliare e membro del direttivo dell’associazione: “Sarà un onore avere tra noi Luigi De Magistris, che ci presenterà il suo ultimo libro “Fuori dal sistema”, nella cornice dello storico Palazzo Ripandelli. Insomma, un evento importantissimo, in un luogo simbolo della storia della nostra comunità, che sicuramente interesserà non soltanto i nostri concittadini, ma tutto il circondario. Che dire, vi aspettiamo Venerdì a Candela”.