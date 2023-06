Ieri sera la Polizia Locale ha sventato un furto d’auto in via Adamello, nel quartiere San Samuele di Cerignola. Allertati da un gruppo di cittadini che aveva notato un’automobile sospetta, gli agenti sono riusciti a scongiurare l’ennesima razzia di vetture: alla vista della Polizia Locale, arrivata in zona con sirene spiegate, i malviventi si sono introdotti nella loro automobile innescando un lungo inseguimento fino a far perdere le loro tracce una volta aver imboccato la strada statale 16 bis.

“Abbiamo fortemente voluto, con un progetto ad hoc, che i nostri agenti pattugliassero fino a mezzanotte le vie di Cerignola. Ieri, con coraggio e determinazione, quattro nostri uomini – rimarca l’assessore alla sicurezza Teresa Cicolella- sono riusciti a sventare un furto d’auto. Voglio ringraziare gli agenti perché, nonostante le ristrettezze del personale, riescono quotidianamente a sopperire con abnegazione alle esigenze che si presentano sul fronte sicurezza e legalità. È in corso un ulteriore concorso per l’assunzione di tre vigili, ma è del tutto evidente che il Comune, da solo, non può affrontare un fenomeno, come quello relativo ai furti di automobili sul territorio urbano, che si sta connotando per la sua assoluta sproporzione”.

Il Comune di Cerignola, replicando un progetto già apprezzato nel 2022, ha predisposto un nuovo piano di intervento per la Polizia Locale che, per tutta l’estate, pattuglierà parchi e zone maggiormente frequentate fino alla notte.

“Non ci lascia indifferenti quanto sta succedendo in città e, da parte nostra- afferma il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito-, stiamo utilizzando tutte le nostre energie, per quanto di nostra competenza, per riportare tranquillità nelle nostre strade, ma è necessario un surplus di attenzione, già altissima, anche da parte dello Stato. Ieri sera un gruppo di cittadini, notando una pattuglia di Polizia Locale in servizio, ha deciso di offrire indicazioni precise e importanti per sventare l’ennesimo furto d’auto in corso: ciò significa che i cerignolani collaborano, vogliono vivere rispettando le regole, esigono di trovare presìdi di legalità sparsi sul territorio con cui dialogare”.

“Un plauso va ai nostri agenti di Polizia Locale, che con senso del dovere hanno interpretato al meglio la nobile funzione loro affidata”, concludono l’assessore alla sicurezza Teresa Cicolella e il sindaco di Cerignola Francesco Bonito.