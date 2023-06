Ai nastri di partenza gli Orientation Labs del progetto “Azimut”, l’iniziativa promossa dal Comune di Troia nell’ambito del programma della Regione Puglia “Punti Cardinali”. Dopo l’attivazione del desk informativo, volto a facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro, la Città del Rosone attiva due laboratori didattici rivolti ai bambini dai 9 agli 11 anni e ai ragazzi dai 12 ai 14 anni.

I corsi dal titolo “LABORATORI CREATIVI PER JUNIOR CHEF” saranno una full immersion nel mondo del gusto che coinvolgerà i giovanissimi nella realizzazione di preparazioni dolci e salate, impasti e decorazioni. Non solo si cucinerà… si apprenderanno con naturalezza, senza pesanti sessioni teoriche ma attraverso tecniche interattive, la sicurezza in cucina, la pulizia e le nozioni base dell’igiene in cucina, le nozioni di educazione alimentare e di sostenibilità alimentare. Le lezioni si terranno presso il Centro del Gusto dei Monti Dauni in via S. Francesco a Troia e si svolgeranno nel corso del mese di luglio. Le due classi, immaginate per le due diverse fasce di età, saranno composte da un massimo di 18 allievi.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente presso il desk informativo collocato a Palazzo San Domenico in via Regina Margherita 2, a partire da venerdì, 29 giugno dalle 14.30 alle 16.30. Successivamente le iscrizioni potranno essere effettuate il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30, il mercoledì, dalle 11.00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16.00.

I genitori interessati ad iscrivere i propri ragazzi sono pregati di venire al desk già dotati di una fotocopia del proprio documento di identità. Inoltre le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei posti disponibili per ciascun laboratorio, si consiglia quindi la massima celerità.