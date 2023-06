Idee e proposte per rigenerare e valorizzare gli spazi della Villa Comunale di Foggia. E’ questo uno dei punti principali del progetto “L’altra città”, promosso dal consorzio di cooperative sociali Oltre che, attraverso lo strumento del laboratorio e del processo partecipato, vuole coinvolgere cittadini, terzo settore, istituzioni, imprese e mondo del volontariato nell’elaborazione di proposte concrete per favorire la creazione di spazi di comunità. Il primo incontro di condivisione dell’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza è in programma a Foggia martedì 4 luglio, alle ore 18.00, presso la bottega centonove/novantasei, inpiazza Cavour n. 3. Guidati da un facilitatore, l’impegno dei partecipanti sarà indirizzato verso azioni di antimafia sociale legate a consumo critico e alla riqualificazione di luoghi pubblici della città e si concentrerà su una possibile valorizzazione di una zona storica di richiamo, sita nel quartiere Ferrovia, frequentata da adulti e soprattutto minori e famiglie: il parco della Villa Comunale, oggi denominato Parco Urbano Karol Wojtyla.

«Il percorso partecipato de “L’altra città” ha inizio a luglio e si svilupperà nei prossimi mesi attraverso incontri, attività, world caffè, passeggiate esplorative e la creazione di mappe partecipate ed emozionali – spiegano dal consorzio Oltre – . Al termine del processo di partecipazione, anche grazie al supporto dei rappresentanti delle organizzazioni e dei cittadini che intendono proporre nuove idee in relazione ai reali bisogni dell’area, verrà elaborata una proposta da sottoporre alla futura Amministrazione Comunale di Foggia». Il progetto è finanziato dall’Avviso pubblico “Puglia Partecipa”, per la selezione di processi partecipativi da ammettere a sostegno regionale nell’ambito del Programma annuale della partecipazione della Regione Puglia, che invita i cittadini ad accedere a spazi di confronto costruttivi che consentono di prendere parte alle decisioni pubbliche.

L’invito a partecipare a questo percorso, infatti, è aperto a tutti e a tutte. Al momento, le organizzazioni già coinvolte che hanno aderito sono: cooperative sociali Medtraining, Frequenze, Altereco, SocialService, Abilita, Non solo social; CSV Foggia, ACLI Provinciale Foggia, Fondazione Monti Uniti di Foggia, Fondazione Siniscalco Ceci – Emmaus, Fondazione Buon Samaritano, Arcigay Foggia “Le Bigotte”; Comune di Candela, Cerignola e Provincia di Foggia. A conclusione del primo momento sarà offerto un buffet a cura di centonove/novantesi con prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie.