A Piazza del Cinquecentenario di Cerignola sta prendendo forma il progetto “Il coraggio dei Colori”. I piccoli abitanti del quartiere, i loro genitori, artisti e associazioni stanno ridisegnando l’area con un progetto ambizioso che si ripeterà anche in altre zone di Cerignola. “E’ stato semplicemente magnifico poter vedere come i residenti abbiano letteralmente adottato gli artisti che da due giorni stanno allestendo un importante murales – commenta il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito -. Un ringraziamento anche a mons. Nunzio Galantino, che ci ha regalato una frase, ora scolpita sulla parete del suo quartiere, e che rappresenta un faro per tutti noi”.