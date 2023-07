Orsara di Puglia è tra i comuni pugliesi il cui progetto per la creazione di nuovi e innovativi spazi, destinati all’orientamento formativo e occupazionale dei giovani, è stato promosso dalla Regione Puglia con un finanziamento pari a 50mila euro. “Siamo davvero orgogliosi e felici di aver presentato un progetto capace di attivare nuove risorse per un ambito così importante e vitale, qual è quello dell’orientamento e della formazione dei giovani in ambito occupazionale”, ha dichiarato il sindaco Mario Simonelli. “Abbiamo presentato il nostro progetto nell’ambito della ‘Rete Galattica – Risorse per i Giovani’, promosso dal Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili e dalla Regione Puglia”. Per quanto riguarda la formazione, l’orientamento al lavoro e l’occupazione, sono diversi i progetti che il Comune di Orsara di Puglia è riuscito a mettere in campo in questi mesi. Grazie ai fondi PNRR, 91mila euro sono stati utilizzati per il progetto a sportello sull’orientamento al lavoro. A queste risorse, si aggiungono i 50mila euro di “Galattica”.

Ben 52mila euro, inoltre, sono stati destinati a contributi utili a far nascere e insediare a Orsara di Puglia nuove attività imprenditoriali. A settembre, sarà avviata la seconda annualità di questa iniziativa, così da incrementare il numero delle nuove imprese operanti sul territorio orsarese, con particolare riferimento a quelle create ex novo dai giovani. Ai lavoratori pendolari, così come agli studenti, sono stati riconosciuti dei contributi per le spese di trasporto. Sempre nell’ambito formativo, sono state impegnate delle risorse per le borse di studio agli studenti più meritevoli di medie, superiori e università.

“Siamo in piena fase di attuazione di una lunga serie di progetti già approvati e pronti a dispiegare i propri effetti, compresa la programmazione in ambito PNRR. Questo primo anno di lavoro della nostra nuova compagine amministrativa ha cominciato a dare i suoi frutti. Continua, inoltre, la programmazione attinente all’agricoltura sociale quale strumento di inclusione e integrazione dei soggetti svantaggiati, mentre il Comune di Orsara sta riuscendo a fruire anche dell’opera di diversi giovani impegnati col Servizio Civile Nazionale”.