Si chiamavano Stefan e Daniel i due fratellini morti annegati in una cisterna nei pressi di contrada Fonterosa, sulla strada che collega Manfredonia con Zapponeta. I corpi senza vita dei due bimbi di 6 e 7 anni di origine rumena, sono stati trovati all’interno di uno dei bacini d’irrigazione presenti nella zona e dove erano in corso le ricerche dei vigili del fuoco.

Stando al racconto dei familiari, i piccoli si erano allontanati per giocare con delle rane e sarebbero quindi scivolati nella cisterna d’acqua profonda circa 3 metri. Nessuno dei familiari che vive nel casolare poco distante dalla cisterna, si era inizialmente accorto di nulla in quanto stavano tutti riposando. Poi la ricerca dei due piccoli, il ritrovamento delle ciabatte e la chiamata disperata ai soccorsi. Sono stati i vigli del fuoco e i sommozzatori a ritrovare i corpi senza vita al termine di un intervento drammatico.

Era la prima volta, secondo il racconto dei familiari, che Stefan e Daniel si allontanavano per giocare nei pressi della cisterna. Una fatalità che è costato caro, con il dolore della mamma Francesca e di tutta la famiglia rumena. La cisterna era recintata anche se in alcune parti è divelta, ed è da queste apertura che potrebbero essere saliti i piccoli. Sul caso è stata aperta un’indagine per accertare eventuali responsabilità.