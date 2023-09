Il primo settembre 2023 presso la biblioteca pinacoteca Ruggero Bonghi, si sono svolti i tavoli di progettazione per “Lucera Capitale della cultura 2026”. Dai i molteplici gruppi sono emersi vari progetti e idee da presentare al ministero, che saranno inserite nel dossier realizzato dalla Fondazione Links .

Tra tutti i progetti, si è parlato delle personalità influenti che resero illustre la città di Lucera e non si poteva certo non parlare di Federico II. La figura più affascinante ed enigmatica, imperatore del sacro romano impero, re di Gerusalemme, padrone di 9 lingue, interessato a qualsiasi corrente culturale, dalla letteratura, alla poesia fino all’astronomia.

Lo Stupor Mundi favori l’incontro della civiltà greca, latina e araba, restando nei secoli e nella storia come meraviglia del mondo, amante della pace e di quella inclusione che oggi ricerchiamo. Durante l’incontro “Lucera secondo me” Giuseppe Toziano racconta, un progetto articolato all’insegna dell’inclusione e sinergia dei 61 comuni, con un regalo a questa terra che ha voglia di emergere. Lucera Capitale della cultura 2026 deve avere come protagonista Federico II e per questo l’hotel Federico II di Lucera, nella figura della famiglia Circelli e il b&b Anna e Augusto, nella figura di Giuseppe Toziano hanno inviato al comune di Lucera un atto di donazione di un monumento di Federico II (già finanziato).

L’inaugurazione del monumento è prevista per il 26 dicembre 2026 data di nascita di Federico II a chiusura dell’anno di Capitale della cultura 2026 come buon auspicio per questa candidatura.

“Nell’attesa che l’iter burocratico si chiuda per avviare la realizzazione da parte dell’artista locale Ennio Lizzi, ringraziamo tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questo grande progetto, dai sindaci, alle associazioni, dai cittadini alle aziende e avanti tutta per costruite un futuro migliore”, si legge nella nota a firma dell’Hotel Federico II Alessandro Circelli e del B&B Anna e Augusto Giuseppe Toziano.