Alla città del rosone, sabato prossimo, 9 settembre, nel nuovo e splendido auditorium intitolato al grande storico Jean-Marie Martin,saràconferito il riconoscimento di Comune Sostenibile. La cerimonia, con la consegna della targa, si svolgerà nel corso dell’evento Troia città d’arte-città sostenibile. Tra passato, presente e futuro organizzato dalla Rete dei Comuni Sostenibili in collaborazione con l’associazione Per il meglio della Puglia e il patrocinio del Comune di Troia.

L’evento, che si svilupperà nel corso dell’intera giornata, ospiterà due workshop sui temi della sostenibilità; una tavola rotonda dedicata alla costruzione di nuovi modelli di sviluppo delle aree urbane e rurali pianificati secondo il concetto di smart landscape. Nel pomeriggio workshop dedicato ai beni culturali. A partire dalle 17.30 in programma visita guidata alla Cattedrale, al Museo del tesoro e al Museo Civico. In serata percorso enogastronomico e musica live.

Dopo Deliceto, Lesina, Monte Sant’Angelo, Troia è il quarto comune della Capitanata ad aver aderito alla Rete dei Comuni Sostenibili, l’associazione nazionale senza scopo di lucro che promuove politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, aperta all’adesione di tutti i comuni italiani e unioni di comuni.

Programma della giornata

Mattina

Ore 11.00 – Saluti – Leonardo Cavalieri (sindaco del Comune di Troia) Fausto Aquilino (assessore alla cultura del Comune di Troia) Raffaele Piemontese (vicepresidente della Regione Puglia);

Workshop

Ore 11.15 – Presentazione Progetto Sostenibile del Comune di Troia con Francesca De Rosa (associazione Per il meglio della Puglia), Angelo Moffa (assessore all’ambiente del Comune di Troia);

Ore 11.30 – La rete dei Comuni Sostenibili e il Protocollo d’Intesa con l’associazione Per il meglio della Puglia – con Michelangelo D’Abbieri (Per il meglio della Puglia) e Giovanni Gostoli (direttore della Rete dei Comuni Sostenibili);

Ore 12.00 – Conferimento al Comune di Troia della targa di Comune Sostenibile

Ore 12.15 – Tavola rotonda “Come costruire nuovi smart landscapes nel Mezzogiorno, tra storia, cultura e innovazione” conduce Fabio Angelicchio (La7), con Piero Gambale (presidente di Per il meglio della Puglia), Giovanni Lo Storto (direttore generale Università Luiss “Guido Carli”), Nicola Pavia (presidente ITS Green energy), Pasquale De Vita (presidente GAL Meridaunia, Marcello Salvatori (presidente Sistemi energetici).

Pomeriggio

Workshop

Ore 15.30 – Interventi Antonio Gelormini (presidente compagnia degli Exultanti), Anita Guarnieri (soprintendente province Foggia e Barletta-Andria-Trani), Gloria Fazia (capodelegazione FAI Foggia), Nicola Masini (CNR – Università Basilicata), Laura Pirro, Chiara Pirro e Giulio Mandrillo (DDuMstudio/Vazapp).

Ore 17.30 – Visita guidata alla Cattedrale, al Museo del tesoro e al Museo Civico.

Ore 19.30 Aperitivo – Nero di Troia offerto dalle Cantine Pirro, De Canto, Elda

Ore 20.30 Musica live