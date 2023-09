L’ Associazione Culturale Musica e Sorrisi ha svelato, questa mattina, il programma e gli artisti, presentando il calendario degli eventi per la Stagione Teatrale 2023/24.

Nel corso della Conferenza Stampa di presentazione della kermesse in programma presso il Teatro del Fuoco di Foggia, sono intervenuti nella “Sala della Ruota” di Palazzo Dogana: il Presidente della Provincia di Foggia avv. Giuseppe Nobiletti, la Vice Presidente, Nunziata Palladino, Giovanni Calabrese Vicepresidente dell’associazione Musica e Sorrisi, la Dirigente Settore Risore Finanziarie e Patrimonio, Rosa Lombardi; ha condotto la giornalista, Rosaria d’Errico.

Nel suo intervento, il Presidente Nobiletti, ribadisce: “Nonostante la riforma che ha ridotto la competenza e le risorse delle province d’Italia, la Provincia di Foggia ha conservato il Teatro del Fuoco, come unico contenitore culturale capace di rappresentare un punto fermo per la cultura della città di Foggia, con un possibile richiamo di interesse per l’intera provincia. Come Sindaco di Vieste, ricordo come ben sette anni fa, abbiamo dovuto ristrutturare non solo la macchina organizzativa e burocratica dell’Ente ma lavorare alacremente per installare nella mentalità dei cittadini un nuovo sentimento di autostima, una sorta di orgoglio di cittadinanza capace di far crescere l’interesse di tanti verso la Città, il paesaggio e le attività culturali. Dove regna il degrado nessuno è interessato ad investire, pertanto l’auspicio è quello di vedere presto risorgere la città di Foggia, affermandosi come punto di rifermento per la Cultura, il turismo e le attività imprenditoriali ad esse collegate”.