Bilancio positivo per l’estate castelluccese 2023. Grande partecipazione ed entusiasmo per il cartellone di eventi che, nello scorso mese di agosto, ha visto alternarsi spettacoli teatrali e culturali, concerti e appuntamenti enogastronomici.

“Gli eventi culturali – sottolinea il primo cittadino, Pasquale Marchese – hanno registrato un’ottima partecipazione. Gli spettacoli teatrali in piazza sono stati molto interessanti, così come i concerti. In occasione delle celebrazioni del 15 agosto abbiamo organizzato la III edizione de ‘L’aurora di ferragosto al museo Valle del Celone’, con visita guidata alle ore 4.30 e concerto con la violinista dell’Orchestra Filarmonica dell’Alto Adige Alena Savina. Un evento incantevole, organizzato in collaborazione con la locale sezione di ERA e terminato con una colazione sociale che, nonostante l’orario particolare, ha visto la partecipazione di circa 250 persone”.

Grande successo anche per “Un pianoforte per gli angeli”, evento organizzato il 25 agosto, in collaborazione con la locale Proloco, con il Centro Ufologico Mediterraneo e con l’Ass. Mozart Italia. Dopo gli interventi di Angelo Carannante ed Ennio Piccaluga, rispettivamente presidente e presidente onorario del CUFOM, si è esibito il celebre pianista Paolo Curatolo.

Oltre le aspettative anche la partecipazione agli eventi enogastronomici, organizzati di concerto con la Proloco. “Abbiamo registrato centinaia di presenze per la ‘Festa delle Pettole’ in Piazzetta Piscero e per la ‘Sagra della pasta a mano’ – racconta il primo cittadino – un appuntamento fisso, ormai giunto alla 45ª edizione. Per il primo evento è stata organizzata una versione smart ed estiva della più tradizionale “sagra delle pettole” che, storicamente, si tiene il 26 dicembre. Quest’anno si è pensato di organizzare una summer edition, a due passi dall’antico lavatoio, per andare incontro alle esigenze di tanti castelluccesi tornati nel nostro comune in occasione delle vacanze estive. Sono stati consegnati 340 sacchetti di frittelle e distribuiti 700 piatti di pasta fatta a mano, durante la sagra, con grande apprezzamento dei partecipanti provenienti dall’intera provincia”.

Suggestivo il corteo storico organizzato alla vigilia di Ferragosto e curato nelle ricerche storiche, per la sceneggiatura e per la regia dall’esperto Giovanni De Girolamo, con la collaborazione della locale Pro Loco, del Gruppo Teatrale “Li’ senz’art” e della Fraternita.

“Ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione – conclude il sindaco Marchese – la Fraternita di Misericordia di Castelluccio Valmaggiore per il supporto e coloro che, a vario titolo, hanno partecipato all’organizzazione e al successo del nostro cartellone estivo. Vedere le strade della nostra Castelluccio affollate di gente e turisti ci ha reso orgogliosi. Il cartellone di quest’anno, già ricco, ha ispirato nuove idee che cercheremo di realizzare nel prossimo anno”.