Si terrà martedì 26 Settembre, alle ore 10:00, presso la sala conferenze della ASL Foggia (in Via Michele Protano 13 – Foggia) la conferenza stampa di presentazione del progetto di sensibilizzazione e contrasto al Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), che sarà realizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Foggia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese- Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura.

L’obiettivo del Progetto è di sensibilizzare e favorire la prevenzione del Gioco d’Azzardo Patologico tra le ragazze e i ragazzi che frequentano le scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Foggia.

Interverranno:

Antonio Giuseppe Nigri, Direttore Generale ASL Foggia

Stefano Porziotta, Direttore Sanitario ASL Foggia

Matteo Giordano, Direttore Dipartimento delle Dipendenze Patologiche ASL Foggia

Paolo Ponzio, Teatro Pubblico Pugliese – Presidente

Lino Manosperta, Teatro Pubblico Pugliese – Responsabile Ufficio Progetti

Sandro Furio, Teatro Pubblico Pugliese- Esperto in problematiche gioco d’azzardo.