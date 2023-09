‘È necessario che ad ogni uomo e ogni donna venga garantita la possibilità di vivere una vita degna, nella società in cui si trova. Siamo tutti chiamati a creare comunità pronte e aperte ad accogliere, promuovere, accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte’. Con queste parole il Santo Padre ha voluto celebrare la 109ª Giornata del Mondiale del Migrante e del Rifugiato, tenutasi domenica 24 settembre sul tema “Liberi di scegliere se migrare o restare”.

Un tema questo proposto dallo stesso Papa Francesco che ha voluto porre l’attenzione su due diritti fondamentali, da sempre sottolineati nel Magistero sociale della Chiesa: il diritto di migrare e il diritto di vivere nella propria terra.

Come moltissime Diocesi italiane, anche quella di Cerignola – Ascoli Satriano ha organizzato e promosso degli eventi per stimolare la presa di coscienza e la riflessione delle comunità parrocchiali sul fenomeno migratorio e sulla capacità di accoglienza.

In particolare, giovedì 28 settembre, a Cerignola, presso il Centro Servizi contrasto alla povertà, si terrà il Festival dell’Inclusione ‘Liberi di scegliere se migrare o restare’ che prevede una serie di iniziative ed attività che coinvolgeranno le comunità parrocchiali e i fratelli migranti, grandi e piccoli. Gli appuntamenti sono previsti per tutto il pomeriggio, a partire dalle ore 16 con il triangolare ‘Calcio dell’Inclusione’ e il laboratorio di arte e manualità; a seguire, Orienteeting e Luna park con giochi per i più piccoli. Ancora sport con il Torneo di Pallavolo presso la Parrocchia Spirito Santo. Alle ore 19, sono in programma i momenti di riflessione con la preghiera interreligiosa nello Spirito di Assisi e con alcuni interventi istituzionali. Il Festival dell’inclusione termina alle ore 20 con lo spettacolo musicale ‘Oro Rosso con Domenico La Marca.