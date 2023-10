Mercoledì 18 ottobre, alle ore 17, presso il Centro Servizi di Contrasto alla Povertà, sito in Via Gran Sasso (angolo Via Falcone), si terrà l’inaugurazione dei lavori di “Ristrutturazione degli edifici comunali di Via falcone per la realizzazione di edilizia residenziale e sociale, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”, finanziato nell’ambito del PNRR.

“Ci teniamo particolarmente a condividere questo momento con tutta la comunità perché la struttura già esistente, che al piano terra ospita il Centro Servizi di Contrasto alle Povertà, nelle ultime settimane è stata oggetto di una serie di vili atti vandalici”, fa sapere l’Assessore ai lavori pubblici, Michele Lasalvia.

“Sono state distrutte telecamere di sorveglianza, sono state gettate uova marce all’interno dello stabile, nelle vicinanze della struttura è stato ritrovato un piccone. Agli utenti accolti nella struttura è stato urlato “Bastardi, andate via” – spiega il Vicesindaco Maria Dibisceglia – In quella struttura, quotidianamente, vengono accolti italiani e stranieri che vivono momenti di difficoltà economica e abitativa. Inoltre, in quei luoghi, si svolgono quotidianamente corsi di formazione e di orientamento al lavoro, corsi di lingue, consulenza legale e di orientamento sociale.”

Per questo, si è deciso di rendere tangibile la presenza dell’amministrazione comunale con un invito aperto ai consiglieri comunali di tutti gli schieramenti politici, ma soprattutto alla cittadinanza.

“È evidente che l’intento di questi vigliacchi e indurre l’amministrazione a lasciare vuoti quei locali per occuparli abusivamente. Non possiamo consentirlo! Quello è un presidio della comunità cerignolana in quella zona. Per questo chiedo a tutti di unirsi in questa battaglia di civiltà, senza distinzione di colore politico.”, conclude il sindaco Francesco Bonito.