I Carabinieri della Stazione di Ascoli Satriano hanno restituito a Fazzi Renzo, artista del gruppo musicale “I Collage”, il “basso elettrico” asportato a Candela lo scorso 9 ottobre. Gli artisti erano andati a dormire in una struttura alberghiera di quel centro, dopo essersi esibiti a Stornarella in occasione della festa di San Pio. La mattina, il brutto risveglio: l’autovettura con dentro il “basso”, nonché altri effetti personali dei musicisti, era sparita. Lo strumento, fatto a mano e con il nome dell’artista inciso sopra, è stato rinvenuto dai Carabinieri perfettamente integro, abbandonato lungo la SP 87. Nella custodia sono stati anche ritrovati oggetti di un altro componente del gruppo, il tastierista Fabio Nicosia. Commozione e grande felicità all’atto della restituzione avvenuta nella caserma dell’Arma per una storia a lieto fine.