Martedì 14 novembre, alle 19,15 c/o la Casa del Giovane di Foggia (Viale Candelaro s.n.c.) il Coordinamento Capitanata per la Pace (Foggia) organizza un incontro-dibattito per riflettere non solo sull’assurdità delle violenze in corso, ma anche sulle cause profonde che, con il loro carico di ingiustizie e oppressione nei confronti del popolo palestinese, sono da 75 anni alla base dei periodici conflitti.

Parteciperanno Azmi Jarjawi, palestinese e Resp. del Dipartimento Migrazioni della CGIL Puglia e Daniel Damascelli, giovane referente romano del Laboratorio Ebraico Antirazzista (LəA).

Si darà anche un quadro delle poco note esperienze di resistenza nonviolenta, che coinvolgono da anni – anche congiuntamente – palestinesi ed israeliani/e di quei territori.