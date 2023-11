La Polizia di Stato, nella “Giornata mondiale delle vittime della strada” sarà presente domani 19 novembre dalle ore 10:00 presso il Centro Commerciale “Grandapulia” per promuovere le condotte corrette e stili di vita virtuosi in materia di circolazione stradale.

In particolare, gli operatori della Polizia Stradale di Foggia saranno a disposizione dei cittadini per soddisfare tutte le curiosità circa i mezzi tecnologici in uso al reparto Speciale della Polizia di Stato, che ogni giorno utilizzano con l’obiettivo di prevenire e ridurre gli incidenti stradali.

Gli obiettivi della campagna sono:

– aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave sulle strade;

– richiamare l’attenzione degli utenti della strada sulla necessità di allinearsi all’obiettivo della riduzione del 50% del numero delle vittime sulle strade entro il 2030 nonché l’azzeramento entro il 2050;

– dimostrare che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade.