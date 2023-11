Dopo lo stop imposto dalla campagna elettorale, riprende il cammino del progetto “L’altra città”. Promosso dal consorzio di cooperative sociali Oltre, l’iniziativaattraverso lo strumento del laboratorio e del processo partecipato sta coinvolgendo cittadini, terzo settore, istituzioni, imprese e mondo del volontariato nell’elaborazione di proposte concrete per favorire la creazione di spazi di comunità, a partire dalla valorizzazione della Villa Comunale, luogo collettivo che purtroppo presenta ancora tante criticità. Nei precedenti incontri è emersa da parte dei partecipanti la volontà di rendere la Villa Comunale di Foggia un luogo di animazione culturale e sociale tutto l’anno, aperto ad attività, iniziative, eventi gestiti dalle associazioni e realtà del territorio che hanno a cuore le sorti del Parco Urbano Karol Wojtyla. Perché la comunità ha tante idee e proposte per rigenerare e valorizzare gli spazi e restituire un’identità ad uno dei luoghi storici della città di Foggia.

Le attività, quindi, ripartono con tre momenti di partecipazione e animazione che si svolgeranno presso centonove/novantasei, la bottega che in piazza Cavour n.3 a Foggia, a pochi passi dalla Villa Comunale, vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie. Il progetto, infatti, vuole indirizzare l’impegno dei partecipanti verso azioni di antimafia sociale legate a consumo critico e alla riqualificazione di spazi pubblici cittadini. Si comincia venerdì 24 novembre 2023, alle 18.00, con un incontro partecipativo “La villa e il suo contesto: interviste e fotografie alla città”. I partecipanti devono essere muniti di macchietta fotografica /smartphone, di penne e blocchetto per gli appunti. Sabato 25 novembre, alle 18.00, in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” si svolgerà “Giochi senza stereotipi”, un’attività per bambine e bambini a cura di Gemma Pacella – Matilda editrice – Mammeonline. Domenica 26 novembre, alle 11.00, è previsto lo spettacolo-laboratorio per adulti e bambini “Al ristorante millecolori” a cura della Piccola compagnia impertinente.

Il progetto “L’altra città” è finanziato dall’Avviso pubblico “Puglia Partecipa”, che punta a sollecitare la comunità ad accedere a spazi di confronto costruttivi che consentono di prendere parte alle decisioni pubbliche. E la partecipazione di tanti cittadini e cittadine nei primi due momenti organizzati lascia ben sperare per questo cammino che vuole provare a cambiare, a rovesciare la percezione, ad intercettare quegli scampoli di bellezza che possono ingentilire Foggia e donarle la ricchezza che possiede ma che non sempre è in grado di mantenere.