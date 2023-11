“A pochi giorni dal femminicidio di Giulia Cecchettin, giovane studentessa di 22 anni vicina al conseguimento della laurea, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata in tutto il mondo il 25 novembre, assume un significato ancor più profondo, richiamando la nostra attenzione non solo alla consapevolezza collettiva verso questo terribile fenomeno sociale, che dall’inizio dell’anno conta oltre 100 vittime, ma anche e soprattutto alla necessità di intraprendere ogni azione possibile per contrastare la violenza di genere e ogni forma di abuso. In tale contesto l’Università di Foggia si fa promotrice nei prossimi giorni di alcune iniziative finalizzate a sensibilizzare la comunità e la cittadinanza, in particolare le studentesse e gli studenti, su questa tematica.” ha dichiarato il Rettore Lorenzo Lo Muzio.

Lunedì 27 novembre alle ore 11.30, presso l’atrio di Palazzo Ateneo (Via Gramsci 89), il Comitato Unico di Garanzia organizza un momento di riflessione con l’inaugurazione di una “Panchina rossa” dedicata alla memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza.

“L’Università di Foggia è impegnata costantemente nella lotta e prevenzione contro le discriminazioni di qualsiasi tipo e la violenza di genere. Le azioni messe in atto dal Comitato Unico di Garanzia sono numerose e costantemente realizzate con il coinvolgimento di una ampia rete di soggetti (enti, associazioni, centri) che opera quotidianamente sul territorio con azioni di prevenzione e contrasto alla violenza. La morte di Giulia ha profondamente colpito la nostra Comunità accademica. Questa iniziativa è dedicata, in particolare, a lei ma anche a tutte quelle donne che hanno perso la vita, a quelle che sono sopravvissute e che porteranno per sempre addosso le cicatrici fisiche e psicologiche della violenza subita. La panchina rossa situata all’ingresso del Palazzo Ateneo, sarà un costante monito, soprattutto per i nostri giovani, per non dimenticare e per adoperarsi attivamente per contrastare ogni forma di violenza.” – Ha dichiarato la Presidente del CUG, Annamaria Petito.

L’evento vedrà la partecipazione di studenti e studentesse che dipingeranno la panchina di rosso, colore adottato per simboleggiare il contrasto alla violenza di genere. A seguire ci saranno alcune testimonianze e la lettura di poesie tematiche.

Mercoledì 29 novembre alle ore 11,00 presso l’Aula Magna “G. Cipriani” del Distum (Via Arpi 176) si terrà un seminario dal titolo “Violenza di Genere: corpi, parole ed emozioni, raccontare il femminicidio oggi” promosso dallo Sportello Antiviolenza dell’Ateneo in collaborazione con l’Associazione “Impegno Donna” Foggia.

I programmi dettagliati dei due eventi, sono disponibili sul sito www.unifg.it.