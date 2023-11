Sono iniziati oggi, alla presenza della sindaca Maria Aida Episcopo e del vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, i lavori di ristrutturazione dell’ex istituto d’Arte in via San Severo e di demolizione dei capannoni annessi che permetteranno la realizzazione di 40 alloggi comunali.

L’azione di riqualificazione e realizzazione degli alloggi è composta da due interventi: Il primo – finanziato con fondi del Next GeneretionEU – prevede la realizzazione di 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in sostituzione dei capannoni annessi all’ex Istituto d’Arte e rientra nel PINQuA – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA’ DELL’ABITARE.

Il secondo, finanziato con il POR PUGLIA 2014-20 – Asse XII – Azione 12.1 – “Rigenerazione Urbana Sostenibile” – prevede la realizzazione di 28 alloggi di edilizia sperimentale attraverso la ristrutturazione del fabbricato che ospitava l’istituto. Suddivisi in trilocali e bilocali, gli appartamenti saranno sostenibili a livello energetico, grazie a un risparmio delle risorse garantito dalla predisposizione di una vasca di accumulo delle acque meteoriche e di sistemi per la captazione dell’energia solare e trasformazione in energia elettrica. Nelle aree comuni è previsto un grande superficie destinata al verde pubblico. Il costo dell’opera ammonta a circa 4,5 milioni di euro.

“E’ un primo passo verso il contenimento dell’emergenza abitativa nella nostra città – commenta la sindaca Episcopo -. Purtroppo il fenomeno coinvolge ancora troppe famiglie, ma sono fiduciosa che con una gestione attenta dei finanziamenti pubblici e regole chiare e trasparenti per gli affidamenti degli alloggi possiamo iniziare a tracciare un percorso per dare risposte certe a chi chiede soltanto di poter vedersi riconosciuto il diritto a una casa. Un ringraziamento va alla tecnostruttura competente per l’ottimo lavoro svolto e per aver consegnato alla nostra città un progetto importante”.