Venerdì 1 dicembre 2023, alle ore 10.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia, Management e Territorio (Via A. Da Zara, 11 Foggia) si terrà il seminario di studio “Radio e generazione zeta: il lavoro della comunicazione” con la partecipazione straordinaria di Federica Gentile, direttrice dell’emittente radiofonica Radio Zeta e conduttrice RTL 102,5 e di Francesco Fredella, Capo ufficio stampa del Gruppo Rtl102.5 e conduttore radiofonico.L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, della Direttrice del Dipartimento di Economia, Management e Territorio, Lucia Maddalena e di Don Bruno D’Emilio, cappellano dell’Ateneo.

Modera: Daniele Stasi, Docente e coordinatore del CdS in Comunicazione, Relazioni pubbliche e tecnologie digitali.

Sviluppato nella formula del seminario-talk, l’evento sarà un’occasione di formazione unica per gli studenti dell’Università di Foggia che potranno conoscere e confrontarsi con professionisti di eccellenza avvicinandosi al mondo dei media e dei social con un’attenzione particolare alle realtà delle radio e alla professione del conduttore radiofonico. La partecipazione all’evento consente agli studenti l’acquisizione di 0,5 crediti formativi.