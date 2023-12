Donne con lo zaino. Vite in cammino è il titolo del libro di Patrizia D’Antonio e Raffaella Gambardella, con introduzione di Daniela Carmosino, Elliot 2023, che sarà presentato lunedì 11 dicembre 2023, alle ore 17.00, al Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio, 31.

Non solo un progetto editoriale che fa seguito al successo ottenuto dal libro Donne con lo zaino. Storie di donne sempre in cammino del 2021, entrambi ispirati dall’omonimo blog (https://donneconlozaino.org), ma un vero e proprio manuale narrativo di autodeterminazione.

Diverse, infatti, le storie di donne che si raccontano nel libro per condividere viaggi non solo geografici, ma anche interiori, attraverso l’esplorazione di nuove parti di sé, valorizzate dall’incontro con altre culture.

“Il viaggio come spinta al divenire e alla dimensione progettuale, a non fermarsi mai nella mente e nel corpo”, precisano le autrici. Docente in Italia e all’estero, Patrizia D’Antonio, insegna italiano agli stranieri in un CPIA (Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti) di Roma. Traduttrice e lettrice compulsiva, ama scrivere da sempre. Dopo la tesi di dottorato svolta tra Francia e Italia, D’Antonio si è dedicata negli ultimi tempi proprio al blog con ricerche e studi.

Nata a Bari, invece, Raffaella Gamberdella ha pubblicato alcuni romanzi di viaggio e racconti per ragazzi. Movie maker e blogger, è anche autrice di diversi documentari e cortometraggi premiati in vari festival.

A conversare con le autrici, la docente Rossella Presti. Come sempre, l’incontro è aperto agli interventi del pubblico e si conclude con il firmacopie.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Tutti gli aggiornamenti sul portale della Biblioteca: www.lamagnacapitana.it e sui canali social.