Il primo appuntamento è sabato 9 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale e con l’apertura del mercatino che daranno inizio a “Natale alla Torre”, che come lo scorso anno adorna il Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) di luci e colori per regalare eventi unici che hanno l’obiettivo di accogliere i suoi visitatori con laboratori, magia, artisti di strada e musica. Diversi appuntamenti, tra il 9 dicembre e il 6 gennaio 2024, dedicati a piccoli e grandi che vogliono visitare, esplorare e conoscere attraverso modalità interattive e coinvolgenti uno tra i pochi insediamenti fortificati dell’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nell’area mediterranea. Tutti gli eventi sono con ingresso gratuito.

Si comincia, quindi, sabato 9 dicembre a partire dalle ore 18.00 con l’accensione del tradizionale albero, cui seguirà l’apertura del mercatino di Natale che animerà la strada di Borgo Libertà per tutto il periodo delle feste, lo spettacolo di bolle di sapone a cura di Rukola e il reading musicale “Furono baci e furono sorrisi. 10 anni di Fabrizio De André”, con Fulvio Frezza, voce recitante, Domenico Mezzina, chitarra e voce. La serata terminerà con un momento di Dj set per coinvolgere e richiamare la comunità limitrofa a conoscere il borgo e la sua Torre Alemanna. Anche Babbo Natale sarà presente durante la serata e tornerà a trovare e salutare i piccoli anche nelle giornate del 16 e 23 dicembre. “Natale alla Torre”, dunque, è l’iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, insieme alla cooperativa Altereco, con il sostegno del Comune di Cerignola. Per conoscere il programma è possibile consultare la pagina facebook: Torre Alemanna.

Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, Torre Alemanna affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II e oggi è sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo. Anche grazie allo spirito natalizio di “Natale alla Torre”, quindi, l’obiettivo è di recuperare le tradizioni che da sempre contraddistinguono il territorio dauno e cerignolano in particolare; e le più antiche usanze culinarie si compongono con i giochi e la magia che caratterizzano di consueto questo periodo dell’anno. «Se il Circolo diventa un accogliente salotto pronto a ricevere eventi buoni a svolgersi comodamente seduti, circondati da addobbi brillanti e colorati, fuori bellissime luminarie accendono il cortile dove si esibiscono artisti di strada, e illuminano mercatini di artigianato e di cibo che delizieranno la permanenza delle famiglie presso il complesso museale» dicono i promotori dell’iniziativa.