Si terrà martedì 12 dicembre 2023, alle ore 09.00, presso l’Aula Magna del Dipartimento di Economia, Management e Territorio (Via A. Da Zara, 11 Foggia) il seminario di studio, organizzato dal prof. Daniele Stasi nell’ambito del CdS in Comunicazione, Relazioni pubbliche e tecnologie digitali, in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti – Consiglio regionale della Puglia, dal titolo “Tutto molto bello. La comunicazione e il calcio”, con la partecipazione straordinaria di diversi protagonisti del calcio italiano.



L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, della Direttrice del Dipartimento di Economia, Management e Territorio, Lucia Maddalena e di Daniele Stasi, Docente e coordinatore del CdS in Comunicazione, Relazioni pubbliche e tecnologie digitali.

All’incontro interverranno:

Mauro Meluso – Direttore Sportivo Calcio Napoli, “La Comunicazione istituzionale”

– Direttore Sportivo Calcio Napoli, “La Comunicazione istituzionale” Emiliano Cirillo – Giornalista Rai 3 Puglia, “La comunicazione interna ed esterna”

– Giornalista Rai 3 Puglia, “La comunicazione interna ed esterna” Giacinto Pinto – Giornalista Rai, “La comunicazione con i media”

– Giornalista Rai, “La comunicazione con i media” Amedeo Goria – Giornalista Rai, “La partita di calcio intesa come spettacolo”

– Giornalista Rai, “La partita di calcio intesa come spettacolo” Giampiero Maci – Università di Foggia e Presidente del Casarano Calcio

– Università di Foggia e Presidente del Casarano Calcio Andrea Ferrante – Responsabile comunicazione Unione Sportiva Lecce, “I social e i club”

– Responsabile comunicazione Unione Sportiva Lecce, “I social e i club” Pantaleo Corvino – Direttore Sportivo Unione Sportiva Lecce

– Direttore Sportivo Unione Sportiva Lecce Michelangelo Borrillo – Giornalista Corriere della Sera, “Come si diventa virali sul web”

– Giornalista Corriere della Sera, “Come si diventa virali sul web” Roberto Boninsegna – Ex attaccante Inter, “Tra 30 anni un mondo senza social. Com’era prima?”

– Ex attaccante Inter, “Tra 30 anni un mondo senza social. Com’era prima?” Gianni Pirazzini – Ex capitano Foggia Calcio

– Ex capitano Foggia Calcio Lorenzo Scillitani – Università del Molise, “Calcio e geopolitica”

– Università del Molise, “Calcio e geopolitica” Onofrio Bellifemmine – Università “Kardynala Stefana Wyszynskiego”, Varsavia, “Clamoroso al Cibali: da Vittorio Pozzo a Lazio-Foggia, il calcio nei media”

– Università “Kardynala Stefana Wyszynskiego”, Varsavia, “Clamoroso al Cibali: da Vittorio Pozzo a Lazio-Foggia, il calcio nei media” Ishvarananda Cucco – Università La Sapienza di Roma, “Pensare allo sport. Cenni sulla relazione corpo intelletto tra società, filosofia e diritto”;

– Università La Sapienza di Roma, “Pensare allo sport. Cenni sulla relazione corpo intelletto tra società, filosofia e diritto”; Attilio Pisanò – Università del Salento, “L’importanza della formazione in ambito sportivo”

– Università del Salento, “L’importanza della formazione in ambito sportivo” Maurizio Griffo – Università di Napoli “Federico II”, “Dal catenaccio al Tiki-Taka: le regole del gioco”;

– Università di Napoli “Federico II”, “Dal catenaccio al Tiki-Taka: le regole del gioco”; Anna Riccio – Università di Foggia, “Riflessioni linguistiche sul lessico calcistico”

Moderano

Pino Autunno e Daniel Miulli

Sviluppato nella formula del seminario-talk, l’evento sarà un’occasione imperdibile per esplorare come il calcio e i social media hanno trasformato la narrazione sportiva e la comunicazione.

L‘evento è riconosciuto dall‘Ordine dei Giornalisti e prevede il rilascio di 4 crediti.

La partecipazione all’evento consente agli studenti l’acquisizione di 0,5 crediti formativi.