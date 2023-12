Il Natale è ormai alle porte e l’Amministrazione Comunale, unitamente a Zapponeta Eventi, alla Parrocchia San Michele Arcangelo e all’Istituto Comprensivo, ha messo a punto un ricco calendario di eventi che allieteranno i cittadini di Zapponeta e, ci auguriamo, anche i turisti che vorranno trascorrere del tempo nella nostra bella cittadina.

La cornice di eventi in programma per le festività natalizie è stata pensata a misura di grandi ma soprattutto di piccini.

Mercoledì 13 dicembre, in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, ci sarà l’accensione dell’albero di Natale in piazza Aldo Moro. La serata sarà allietato da artisti di strada, banda musicale e dj set, e si concluderà con uno spettacolo pirotecnico in Villa Comunale alle ore 21.00.

Nel novero del fitto calendario che ci accompagnerà fino all’Epifania, meritano un’attenzione particolare l’organizzazione del “Presepe Vivente”, alla sua seconda edizione, un evento unico ed imperdibile, che, considerato il successo dell’anno scorso, si terrà in due date: venerdì 22 dicembre e venerdì 5 gennaio, a partire dalle ore 18 in via Zezza. Si concluderà sabato 6 gennaio 2024, in Piazza Aldo Moro, a partire dalle ore 17:00, con “Il volo della Befana”.

Il primo evento consisterà in una ricostruzione storica, per le vie del paese, della Betlemme ai tempi della nascita di Gesù, con tanti personaggi che rappresenteranno la vita sociale di quel tempo in modo straordinario. Gli organizzatori ed i volontari ci stanno mettendo un grande impegno e siamo certi della sua ottima riuscita, anche in termini di riscontro turistico; quanto al Volo della Befana, si tratterà anche in questo caso di un evento unico ed inedito per Zapponeta in termini di spettacolo, che certamente stupirà gli astanti in piazza e divertirà molto bambini ed adulti.

Dunque, nell’augurare a tutti un sereno e Santo Natale, colgo sin d’ora l’occasione per ringraziare quanti si prodigano per rendere la nostra terra sempre più bella ed ospitale, non rinunciando all’esaltazione e alla centralità della tradizione e dell’identità, di cui certamente un momento come quello del Natale resta ricco.