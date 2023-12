Si terrà venerdì 15 dicembre dalle ore 15.30 e sabato 16 dicembre dalle ore 9.00 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, il Congresso “Giornate di Attualità in Reumatologia”. Responsabile Scientifico dell’evento è il Prof. Francesco Paolo Cantatore, Direttore della Struttura Complessa di Reumatologia Universitaria del Policlinico di Foggia e Professore Ordinario di Reumatologia dell’Università degli Studi di Foggia. Segreteria Scientifica Prof.ssa Ada Corrado, Professore Associato di Reumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università degli Studi di Foggia.

Scopo del Convegno è quello di indirizzare lo stato attuale delle conoscenze nel campo delle malattie reumatologiche verso una diagnosi sempre più precoce di patologie spesso difficili da diagnosticare al fine di determinarne la remissione precoce.

“I recenti progressi sulle conoscenze riguardo la patogenesi e la evoluzione clinica delle patologie reumatologiche hanno moltiplicato le strategie diagnostiche e terapeutiche – dichiara il Prof. Francesco Paolo Cantatore. Numerosi elementi fanno pensare che, fin dalle prime fasi, vengano a determinarsi processi infiammatori importanti che condizionano il successivo andamento della malattia. Non sempre è facile effettuare una diagnosi precoce al primo manifestarsi della malattia, per cui spesso il ritardo diagnostico è elevato. Il primo passo è quello di identificare precocemente la malattia mettendo in atto rigidi protocolli di diagnosi differenziale”.