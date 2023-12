Donne e tumori al seno, solidarietà, la collaborazione con una casa famiglia. All’istituto Giannone-Masi di Foggia, nella sede di via Strampelli, un’aula magna gremita ha accolto le associazioni Andos e Impegno Donna. Si è parlato di prevenzione del tumore al seno già in età adolescenziale. Con la casa-famiglia La Casa di Gio, inoltre, è stata avviata una bella attività di collaborazione. I giovani ospiti hanno preparato una colazione a base di bevande e dolcetti, il cui ricavato è stato devoluto in beneficienza.

Gli intervistati nel video allegato sono, nell’ordine:

ALESSANDRO DI MICHELE

Docente istituto Giannone-Masi

ELISABETTA VALLERI

Presidente Andos

CHIARA MARIA RUGGIANO

Studentessa istituto Giannone-Masi

SIMONA CORSO

Educatrice casa-famiglia CasaGio